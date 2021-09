Vicepremierul Dan Barna, copresedinte USR PLUS, a afirmat, joi, ca in PNL sunt foarte multe solutii viabile pentru functia de prim-ministru, mentionand ca Ilie Bolojan ar putea avea toata sustinerea formatiunii sale pentru acest post.



"Coalitia poate sa propuna - si asta vom face, ne vom duce la coalitie si vom spune colegilor de la PNL: puneti pe masa un premier competent, care are pur si simplu maturitatea sa conduca un guvern. Am vazut cum explica unul dintre purtatorii de mesaj de la PNL, ne explica ca in USR PLUS sunt multe solutii pentru Ministerul Justitiei. In PNL in egala…