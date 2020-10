Stiri pe aceeasi tema

- "In momentul de fata, calendarul este cu alegeri pe 6 decembrie. Daca lucrurile raman intr-o zona controlabila, ar trebui organizate alegerile pentru ca aceasta instabilitate, acest joc de-a soarecele si pisica intre Guvern si Parlament, de fapt in loc sa fie focus pe situatia din sanatate e o cafteala…

- Ziarul Unirea Dan Barna: „In momentul in care ai un numar mare de cazuri, amanarea lor devine o alternativa rezonabila” Dan Barna afirma ca alegerile parlamentare ar putea avea loc in situația in care numarul cazurilor de imbolnaviri ar ramane la nivelul la care sistemul sanitar poate gestiona situația,…

- Dan Barna sustine ca alegerile parlamentare ar putea avea loc in situatia in care numarul de imbolnaviri ar ramane la un nivel la care sistemul sanitar sa poata gestiona situatia, el spunand ca ar fi "rezonabila” o amanare a alegerilor. "Cat timp sistemul functioneaza, cat lucrurile acestea sunt…

- Alegeri parlamentare 2020. "In momentul de fata, calendarul este cu alegeri pe 6 decembrie. Daca lucrurile raman intr-o zona controlabila, ar trebui organizate alegerile pentru ca aceasta instabilitate, acest joc de-a soarecele si pisica intre Guvern si Parlament, de fapt in loc sa fie focus pe situatia…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat luni la TVR 1, dupa reintroducerea unor restricții de catre Guvern din cauza cresterii cazurilor de coronavirus, ca alegerile parlamentare programate pe 6 decembrie vor fi amanate.„Vor fi stopate aceste alegeri, dar nu de lideri politici. Amanarea trebuie…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a explicat ca partidul pe care il conduce nu este de acord cu amanarea alegerilor parlamentare, care ar trebui sa aiba loc pe data de 6 decembrie.Citește și: SURSE - Ludovic Orban a batut palma cu Eugen Tomac: cei de la USR-PLUS au cazut intre scaune ”Nu…

- Miercuri noaptea a avut loc o noua runda de discutii intre PNL si USR. Premierul Ludovic Orban a mers, dupa sedinta de Guvern, sa se intalneasca cu liderul USR Dan Barna, cu care a discutat mai multe ore. Cele doua partide trebuie sa incheie negocierile, in acest weekend, pentru a valida candidaturile…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca sunt șanse foarte mici ca alegerile locale din septembrie sa aiba loc, scrie G4media. Totuși, recunoaște ca e prematur sa se discute despre o posibila amanare a alegerilor.Prim-vicepreședintele PNL crede ca efectele la care s-ar ajunge daca alegerile…