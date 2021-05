Barna: În 8-10 ani, sistemul de pensii actual va intra în colaps Vicepremierul Dan Barna a declarat, sambata, la Ploiesti, ca intr-o perioada de 8-10 ani, actualul sistem de pensii va intra in colaps, de aceea sistemul trebuie regandit. "Nu putem sa evitam la nesfarsit discutia despre sistemul de pensii pentru ca e foarte clar, in 8-10 ani sistemul de pensii actual, asa cum e gandit acum, nu va mai functiona, va intra in colaps si asta pentru ca avem generatii foarte numeroase care vor iesi la pensie in perioada urmatoare, generatiile numite decretei in limbajul comun. In momentul in care aceste generatii ies la pensie, generatiile care vin in urma sunt, numeric… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

