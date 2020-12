Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna, copreședinte USR-PLUS, a spus, despre desemnarea lui Nicolae Ciuca ca premier al viitorului Guvern, ca “nu neaparat soluția militara este cea mai buna”. Barna atrage atenția ca USR-PLUS nu va fi doar „partidul care ajuta PNL sa guverneze”.

- Liderul USR Dan Barna face apel la senatori sa vina in plenul reunit de miercuri pentru a vota initiativa „Fara penali in functii publice”. „Este o zi istorica astazi pentru Romania. Dupa eforturi de doi ani de zile, dupa ce 1 milion de cetațeni au cerut Fara Penali in funcții publice, inițiativa e…

- Ministrul Apararii Naționale, Nicolae Ciuca, a anunțat ca Ziua Armatei Romaniei, care se sarbatorește pe 25 octombrie, va fi marcata prin activitați foarte restranse impuse de condițiile de pandemie, iar la nivelul ministerului se ia in calcul ca și Ziua Naționala sa fie celebrata pe 1 Decembrie tot…

- Dan Barna, liderul USR PLUS, a facut apel la alegatori sa mearga la vot. Acesta precizeaza ca pentru București toate sondajele arata ca peste tot lupta este foarte stransa, scrie Hotnews."E groasa. Haideți la Vot. O zi cat urmatorii patru ani", a scris Dan Barna pe Facebook.Liderul USR PLUS spune ca…

- Liderul USR Dan Barna este de parere ca autoritațile locale au avut șase luni la dispoziție pentru a pregati masurile necesare noului an școlar și ca nimeni nu poate spune acum ca a fost luat prin surprindere. „De la inceputul pandemiei autoritațile romanești știau ca va veni acest moment. Șase luni…