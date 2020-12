„Am transmis un mesaj prin care ne-am aratat disponibilitatea de a intra intr-o coaliție. Suntem foarte optimiști ca vom ajunge la o soluție, vom avea o coaliție de centru-dreapta nu pentru un an, ci cu potențial de a guverna Romania 4 ani. Am prezentat propunerea USR PLUS de premier in persoana lui Dacian Cioloș. Cioloș este propunerea USR PLUS pentru premier daca PNL va opta pentru președinția Camerei Deputaților”, a declarat copreședintele USR PLUS. Orban i-a cerut lui Klaus Iohannis șefia Camerei Deputatilor Barna a precizat ca poziția președintelui a fost ca iși dorește ca aceasta coaliție…