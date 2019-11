Stiri pe aceeasi tema

- Alianta USR PLUS solicita presedintelui Klaus Iohannis si PNL ca alegerile locale in doua tururi sa devina realitate, a declarat, vineri, presedintele USR Dan Barna, precizand ca va avea saptamana viitoare o intalnire cu premierul Ludovic Orban pe aceasta tema. "Miza este una foarte clara,…

- USR cere punerea pe ordinea de zi a parlamentului și votarea pana marți a inițiativei „Fara penali”, a legii de abrogare a recursului compensatoriu și a celei privind alegerea primarilor și șefilor de consilii județene in doua tururi, potrivit hotnews. „Premierul desemnat, președintele Iohannis considera…

- Liderul USR, Dan Barna, va avea o noua discutie cu premierul desemnat, Ludovic Orban, marti dupa-amiaza, dar ca pana atunci doua dintre propunerile USR, respectiv Fara Penali si primari in doua tururi, ar trebui votate in Parlament.

- ”Ma bucur ca am gasit multa deschidere din partea premierului desemnat pe marginea subiecteor care sunt de interes pentru PMP, cum este cel legat de Republica Moldova. Sunt convins ca vom ajunge la un punct de vedere care sa exprime in totaltate preocuparea noastra constanta fata de acest subiect”,…

- Senatul a respins, miercuri, proiectul USR privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, in cazul in care niciunul dintre candidati nu intruneste majoritatea de voturi. Senatul este prima camera sesizata, iar in Camera Deputaților mai exista un proiect de lege privind alegerea primarilor in…

- Senatorul UDMR Cseke Atilla a dezmintit informatia cum ca UDMR i-ar fi impus liderului PNL Ludovic Orban ca in schimbul sustinerii noului guvern sa se renunte la o eventuala modificare a legislatiei electorale astfel incat primarii sa fie alesi in doua tururi. Acesta a explicat ca in timpul consultarilor…

- Comsia pentru administrație a Senatului a votat marți, raport de respingere pentru proiectul USR privind alegerea primarilor in doua tururi, anunța MEDIAFAX.Citește și: ULTIMA ORA Viorica Dancila, intampinata de protestatari la Ploiești: 'Ghița e in Serbia/ Nu ne mai alungați tinerii'…