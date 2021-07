Stiri pe aceeasi tema

- Peste 3,2 milioane de cetateni cu drept de vot din Republica Moldova sunt asteptati duminica la urne pentru a-si alege noul Parlament. Update. Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, si-a exercitat dreptul la vot. „Aceste alegeri sunt despre puterea oamenilor, nu despre puterea politicienilor.…

- In dupa-amiaza zilei de astazi, prim-ministrul interimar al Republicii Moldova a primit in vizita la Guvern membrii misiunii Parlamentului European pentru observarea alegerilor parlamentare anticipate din Republica Moldova, condusa de David McAllister - Președintele Comisiei Afaceri Externe a Parlamentului…

- Andrei Vlad (b1tv.ro) Dupa evenimentele din 1989, unirea Romaniei cu Republica Moldova a redevenit un deziderat pentru unii cetațeni ai celor doua state. La mai bine de 30 de ani de la execuția lui Nicolae Ceaușescu, proiectul Unirii tot la nivel de conversație a ramas. Guvernele de la Chișinau și cel…

- Fostul presedinte al Republicii Moldova și actualul lider al socialiștilor, Igor Dodon, invitat la Rossia 1, un post de televiziune de propaganda al Moscovei, a declarat ca nu vede cu ochi buni unirea cu Romania, ba chiar este imposibila. „Unirea este un scenariu rau pentru Moldova si pentru…

- Relatiile dintre Romania si Republica Moldova sunt speciale, se bazeaza pe o comunitate de limba, de cultura, de istorie si de traditii si sunt fundamentate pe un Parteneriat strategic menit sa sustina parcursul european al Republicii Moldova.

- Se intorc marile festivaluri muzicale, cu mii de spectatori. Singura condiție, toți participanții trebuie sa fie vaccinați. Vicepremierul Dan Barna a anunțat astzi posibilitatea organizarii de mari festivaluri muzicale in perioada verii. ”Da, vara vine cu inca niste relaxari pentru ca cifrele continua…

- „Am aflat ca cei din AUR vor sa se implice la fel cum au facut-o in Romania. Aici parerile sunt imparțite. Am fost invitat de veteranii de razboi la un miting de protest in fața prefecturii.Au fost acceptate de Comisia centrala electorala 53 de partide pentru a candida la alegerile parlamentare, printre…

- Eurodeputatul PNL Siegfried Muresan a declarat ca decizia de miercuri a Curtii Constitutionale din Republica Moldova prin care starea de urgenta a incalcat normele constitutionale deschide calea catre alegeri parlamentarea anticipate si catre alcatuirea unei majoritati legislative care sa sustina…