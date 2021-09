Stiri pe aceeasi tema

- Biroul National al USR PLUS a decis, vineri, organizarea congresului din 2-3 octombrie în conditii de maxima siguranta, cu maximum 150 de persoane simultan în sala mare de la Romexpo, arata un comunicat de presa al partidului, citat de News.ro. La eveniment vor participa doar persoane vaccinate,…

- Florin Cițu considera ca Dan Barna a ieșit pe locul doi in primul tur al alegerilor pentru șefia USR PLUS pentru ca este o ”penalizare” a membrilor formațiunii pentru cei care au ieșit de la guvernare. Florin Citu a declarat, joi, la Ramnicu Valcea, ca rezultatul alegerilor din USR PLUS nu este o surpriza…

- Dacian Cioloș a caștigat primul tur al alegerilor din USR PLUS cu 46% din voturi, in timp ce Dan Barna a obținut 43,9%. Cel de al treilea candidat, Irineu Darau, a obținut 10,1%. Pentru ca niciunul dintre candidați nu a obținut 50%+1 va fi organizat al doilea tur de scrutin. „Din 44.114 colegi cu drept…

- Rezultatele alegerilor interne pentru presedintia USR PLUS urmeaza sa fie anuntate joi, in jurul pranzului, la finalul procesului de vot desfasurat online, pe parcursul unei saptamani. Membrii USR PLUS aleg noul presedinte ale partidului rezultat in urma fuziunii dintre USR si PLUS. Rezultatul scrutinului…

- Membrii USR PLUS voteaza, incepand de miercuri, noul presedinte ale partidului rezultat in urma fuziunii dintre USR si PLUS, rezultatul scrutinului online urmand a fi validat de congresul USR PLUS care are loc in weekendul 2-3 octombrie, la Romexpo, in Bucuresti. In cursa pentru sefia partidului s-au…

- Fostul ministru al Investitiilor si Proiectelor Europene Cristian Ghinea a anunțat ca votul online al tuturor membrilor USR PLUS pentru stabilirea presedintelui partidului va incepe miercuri. Intrebat marti, la Europa FM, daca revenirea USR PLUS in coalitia de guvernare ar putea fi influentata de viitorul…

- Dacian Cioloș, liderul PLUS, susține ca formațiunea pe care o conduce impreuna cu Dan Barna nu a facut niciun fel de alinața cu AUR, ci și-a depus propria moțiune pe care o pot susține toate partidele parlamentare. ”N-am depus o moțiune impreuna cu nimeni. Noi ne-am propus propria moțiune și am cautat…

- Batalia pentru șefia USRPLUS se complica. Joi dimineața și-a anunțat candidatura senatorul Irineu Darau. “Le arunc manușa contracandidaților mei”, Dan Barna și Dacian Cioloș”, a spus el intr-o intervenție televizata. ”E inadmisibil sa fim atat de jos”, și-a argumentat el dorința de a intra in cursa…