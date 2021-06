Lupta pentru preluare șefiei noului partid rezultat prin fuziunea dintre URS și PLUS este acerba, și ambele tabere, adica tabara USR a lui Dan Barna și cea PLUS a lui Dacian Cioloș, cauta sa-și impuna oamenii la șefia organizațiilor mari, in special la județe și municipiul București. In urma finalizarii alegerilor interne la nivelul sectoarelor Capitalei, tabara Cioloș s-a impus in patru din cele șase sectoare, rezultatele fiind urmatoarele: Sectorul 1: Clotilde Armand (USR)Sectorul 2: Silviu Serban (PLUS)Sectorul 3: Lucian Stefan Judele (PLUS)Sectorul 4: Paul Ene (USR)Sectorul 5: Iustinian Rosca…