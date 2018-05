Stiri pe aceeasi tema

- ”PSD-ul amaneteaza viitorul tarii”, a declarat presedintele Klaus Iohannis, într-o conferinta de presa. ”S-au publicat astazi datele care arata executia bugetara a primul trimestru din 2018, date publicate cu întârziere. As începe…

- Klaus Iohannis cere din nou demisia Vioricai Dancila. ”Dragnea și ai lui nu au nicio soluție pentru o guvernare buna și eficienta”, a spus președintele, luni, intr-o declarație de presa la Palatul Cotroceni, in care a vorbit despre execuția bugetara. Președintele s-a referit in declarația publica la…

- "Este un demers perfect motivat. Doamna Viorica Vasilica Dancila nu are ce sa caute in fruntea Guvernului. Este o marioneta a lui Dragnea si a lui Tariceanu, care executa orbeste toate ordinele ticaloase ale celor doi", a declarat presedintele PNL, Ludovic Orban, potrivit Mediafax. PNL va…

- „Am inteles ca avem in jur de 30.000 care s-au inscris deja pe site-ul viitorului partid si dintre care circa 17.000 spun ca isi doresc sa devina membri in momentul in care partidul va avea o existenta legala, deci ei vor primi un formular de inscriere automat dupa ce partidul va avea o existenta legala…

- "Eu nu ii voi cere explicatii personal. Eu cred ca e dator el sa dea explicatiile astea in interiorul partidului, sa explice cate intalniri de genul acesta a avut, de ce le-a avut si in ce context. Poate, pur si simplu, a fost obligat sa participe. Poate a participat din placere. Lucrurile astea…

- Uniunea Salvati Romania (USR) isi va prezenta programul de guvernare spre finalul anului, acesta urmand a fi realizat pe baza raspunsurilor cetatenilor, la un chestionar care deja a fost distribuit la toate filialele din tara, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, presedintele partidului, deputatul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat pe fostul director al SRI, George Maior, ca „a ascuns foarte multe lucruri“ la audierile de ieri din Parlament. Si liderul PSD urmeaza sa fie audiat in Comisia pentru controlul SRI, condusa de colegul sau de partid, senatorul Claudiu Manda. Maior a confirmat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, miercuri, inaintea sedintei Comitetului Executiv, ca va propune convocarea Congresului extraordinar al partidului in luna martie, la care va cere si un vot de reconfirmare a sa ca lider al...