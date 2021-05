Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Florin Citu a anuntat ca de incepand de vineri oricine se poate vaccina doar cu buletinul, fara a fi nevoie de programare. El a adaugat ca va fi in perioada urmatoare la mai multe centre de vaccinare pentru a ajuta campania si a precizat ca s-ar vaccina din nou, daca ar mai putea,…

- Agentia semnaleaza totodata o perspectiva pozitiva, ceea ce sugereaza ca ar putea sa imbunatateasca din nou ratingul peste 12-18 luni, in cazul in care relansarea economica este mai rapida decat se preconizeaza. ”Credem ca politicile Guvernului in vederea unei accelerari a reformelor structurale si…

- "Un aspect important pe care il avem in vedere in perioada urmatoare (...) este de a vaccina in spitalele de tip non-COVID in care sunt internati pacienti de boli cronice. Putem sa distribuim vaccinuri prin intermediul compartimentelor si serviciilor epidemiologice, serviciilor de prevenire si combatarea…

- VIDEO și TEXT: Premierul Florin Cițu, declarații de presa Florin Cîtu. Foto. gov.ro Declarațiile premierului Florin Cîțu, dupa ședința Centrului Național de Conducere și Coordonare a Intervenției (CNCCI). LIVE VIDEO: Declarații de presa, premierul Florin Cîțu.…

- Timișoara va beneficia de un nou punct de incarcare a automobilelor electrice. Stația de incarcare va fi amplasata in parcarea unui important centru comercial, urmand sa fie de mare putere și sa permita incarcarea celei mai mari parți a bateriei in cateva zeci de minute. Tot mai multe stații de incarcare…

- In februarie, Romania a mai trimis Republicii Moldova 21.600 de doze de vaccin. "Al doilea transport de vaccinuri impotriva COVID-19 se afla in drum spre Republica Moldova. Este vorba de o transa de 50.400 de doze de vaccin AstraZeneca, care se adauga celor 21.600 livrate la sfarsitul lunii februarie.…

- Deputatul PSD, Alexandru Rafila , susține ca ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, este de vina pentru numarul mare de cazuri Covid-19 din ultima perioada. Rafila spune ca Ministerul Sanatații „nu s-a ocupat de sanatate”. „De ce am așteptat 90 de zile? Noi ajugem la 6 la mie și intrebam ce facem acum?…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat, luni seara, intr-o emisiune la postul public de televiziune TVR 1, ca nu si-a imaginat ca situatia de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu "este atat de grava" si a dat asigurari ca "lucrurile nu vor ramane asa". El a precizat ca la spitalul…