- Dan Barna a dat asigurari ca elevii vor beneficia in continuare de gratuitate pe transportul feroviar. Vicepremierul s-a intalnit, joi, cu o parte din membrii Consiliului Național al Elevilor care au protestat in fața Guvernului fața de eliminarea transportului gratuit.

- Zeci de elevi si studenti au protestat joi, in Piata Victoriei, in ceea ce privește eliminarea gratuitatii in mijloacele de transport. Protestatarii s-au adunat in fata sediului Guvernului si au scandat mai multe sloganuri, printre care: „Nu ne luați transportul gratuit”, „Florin Citu sa ne vada, facem…

- Studenții nu vor mai circula gratuit cu trenul pe orice ruta, așa cum s-a intamplat din 2017 și pana in prezent, a anunțat premierul Florin Cițu. Studenții au protestat in fața Guvernului impotriva acestei masuri.

- Asociațiile de elevi anunța ca protesteaza, joi, in fața Guvernului, fața de decizia autoritaților de a taia gratuitațile de care beneficiaza studenții și elevii pe transportul feroviar. Citește și: PNL a pierdut 12% intr-un an de zile (sondaje CURS) Asociația Elevilor din Constanța,…

- Asociațiile de elevi anunța ca protesteaza, joi, in fața Guvernului, fața de decizia autoritaților de a taia gratuitațile de care beneficiaza studenții și elevii pe transportul feroviar. La acțiune participa Asociația Elevilor din Constanța, alaturi de Asociația Elevilor din București și Ilfov. Premierul…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat miercuri ca reprezentantii sindicatelor din educatie, ai elevilor si ai parintilor doresc redeschiderea scolilor pe data de 8 februarie, insa ‘sub rezerva’ evolutiei epidemiologice. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a avut joi consultari cu reprezentantii…