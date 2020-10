Stiri pe aceeasi tema

- Masuri suplimentare dispuse de MApN pentru sprijinirea sistemului medical national.Din ordinul ministrului apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, Directia Medicala a MApN a dispus masuri pentru suplimentarea fortelor si mijloacelor puse la dispozitia sistemului medical national pentru combaterea efectelor…

- "Astazi am efectuat o vizita de informare la Spitalul Militar sa vedem care este stadiul pregatirilor pentru ca Spitalul Militar este in renovare, inclusiv ATI pana la sfarșitul lui noiembrie, s-ar putea luna decembrie. A fost o discuție cu domnul comandant, daca identificam anumite spații și daca…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu l-a criticat dur, in direct la Digi 24, pe Klaus Iohannis, pe care il acuza ca va arunca Romania intr-o situație dramatica, prin gestionarea defectuoasa a mandemiei de Covid-19. Basescu a atras atenția ca ezitarea instituirii starii de urgența de președinte,…

- Zeci de pacienți depistați pozitiv cu Covid-19 au fost nevoiți sa aștepte ore in șir, in picioare, in curtea Spitalului Județean de Urgența din Sibiu pentru a fi consultați de medicii infecționiști. Reprezentanții unitații medicale spun ca de vina sunt spațiile amenajate, dar fara aviz, dar și lipsa…

- Evoluția numarului de cazuri de infecție cu coronavirus este urmarita cu atenție și ingrijorare de conducerea Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, și asta din cauza consecințelor pe care le-ar avea creșterea numarului de imbolnaviri asupra activitații ...

- Suntem intr-un moment de transmitere comunitara intensa a Covid-19, a declarat Alexandru Rafila, și pot aparea probleme foarte serioase daca numarul celor din terapie intensiva continua sa creasca. Rafila nu exclude sa se ajunga la 2.000 de imbolnaviri pe zi. Rafila a declarat, miercuri, la Digi24,…

- Opt dintre angajatii laboratorului Spitalului Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc au fost testati pozitiv la infectia cu SARS-CoV-2, o parte dintre investigatii fiind asigurate acum pe baza unui contract cu un laborator privat.Referentul de presa al SJU Miercurea Ciuc, Kiss Edit, a precizat,…