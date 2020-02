Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti, ca a convenit cu premierul desemnat, Ludovic Orban, ca, daca PSD va "forta" învestirea Cabinetului si nu se va ajunge la alegeri anticipate, principalul obiectiv al guvernului Orban II sa fie alegerea primarilor în doua tururi de…

- Liderul USR Dan Barna a declarat marti, dupa discutiile de la Palatul Victoria cu premierul interimar Ludovic Orban, ca anticipatele, alegerea primarilor in doua tururi si candidati unici in localitatile cu primari PSD au fost printre subiectele abordate.„Perspectiva e clara”, a spus Barna:…

- Decretul prin care presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe liderul liberal, Ludovic Orban, in calitate de candidat la functia de prim-ministru, pentru a cere votul de incredere al Parlamentului asupra programului si listei noului Guvern, a fost publicat joi in Monitorul Oficial. Presedintele Klaus…

- Premierul demis ieri prin moțiune, Ludovic Orban, s-a enervat pe liderul USR Dan Barna, dupa ce acesta a acuzat ca PSD și PNL ar fi facut un blat pentru ca primarii sa nu fie aleși in doua tururi.Citește și: Traficanți luați cu ASALT de trupele speciale: 14 DESCINDERI in București "Nu…

- Ce urmeaza dupa caderea Guvernului Orban. Care sunt mizele și ce scenariu iși dorește PNL Ludovic Orban este demis, iar in urmatoarea perioada scena politica va fi arbitrata de șeful statului. Partidele parlamentare trebuie să facă propuneri, pentru un nou prim-ministru, însă Klaus…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, in urma unei intalniri cu premierul Ludovic Orban, faptul ca i-a transmis acestuia poziția USR și i-a solicitat sa trimita Legea bugetului in Parlament, nu sa o treaca prin angajarea raspunderii parlamentare.Citește și: SURSE - Planul 'B' in PNL daca pica…

- Dan Barna, presedintele USR, a avut joi dimineata o intalnire la Guvern cu premierul Ludovic Orban. Cei doi au discutat despre legea bugetului de stat pe 2020.Potrivit unor surse politice, USR nu sustine depasirea tintei de 3% din PIB deficit bugetar. Miza, in opinia USR, este imaginea Romaniei,…

- "Eu am ca obiectiv ca la sedinta (de Guvern - n.r.) de vineri sa adoptam proiectul pe care ne angajam raspunderea, sa intram in calendarul de angajare a raspunderii. De asemenea, daca va fi gata proiectul de lege privind plafoanele bugetare, intentionam sa ne angajam raspunderea pe el in cursul saptamanii…