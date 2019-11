Stiri pe aceeasi tema

- ”Demersul initiat de Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM) de inlaturare a Guvernului Maia Sandu, intr-un moment esential pentru reforma Justitiei, este indreptat impotriva intereselor pe termen mediu si lung ale Republicii Moldova si ale cetatenilor sai”, a transmis, marti, Klaus Iohanns.Potrivit…

- In cele cinci luni de la preluarea mandatului, Guvernul condus de Maia Sandu a facut progrese importante in implementarea reformelor necesare apropierii de Uniunea Europeana, in scopul promovarii valorilor democrației și statului de drept, in lupta impotriva corupției și asigurarea independenței…

- "Republica Moldova are nevoie mai mult ca niciodata de Romania! Guvernul Maia Sandu, cel mai pro-european si competent din istoria Republicii Moldova, a fost demis astazi de o coalitie compusa din socialistii pro-rusi ai lui Dodon si urmasii lui Plahotniuc de la PDM. Asa se pune frana modernizarii…

- Liderul USR Dan Barna a afirmat, marți, ca prin demiterea Guvernului condus de Maia Sandu in urma unei moțiuni de cenzura s-a pus „frana” modernizarii și europenizarii Republicii Moldova de dragul unor corupți care vor sa puna țara in mainile „mafioților și interpușilor Moscovei”, conform Mediafax.Citește…

- Fostul președinte Traian Basescu urmarește cu emoții desfașurarea alererilor pentru Primaria Chișinau. Basescu i-a indemnat pe cetașenii Chișinaului, printr-o postare pe Facebook, sa iasa in numar mare la vot și sal aleaga pe Andrei Nastase, pentru a se elibera astfel de "rusofoni". "Dupa…

- CHIȘINAU, 9 oct – Sputnik. La 20 octombrie 2019, in Republica Moldova vor avea loc alegeri locale generale in toate unitațile administrativ-teritoriale din țara. Cetațenii vor alege 898 de primari și 11.580 de consilieri locali pentru un mandat de patru ani. © Sputnik / Miroslav Rotari Alegeri 2019:…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, ii va inmana vicepremierului Republicii Moldova, Andrei Nastase, o declaratie de sustinere, in numele alesilor locali liberali din Romania, vineri, la Sibiu, cu ocazia unei dezbateri despre administratia eficienta, la care vor participa primari, parlamentari si europarlamentari,…

- Europarlamentarul român Siegfried Mureșan (PNL) a propus marți ca, în viitorul Buget multianual al Uniunii Europene 2021 - 2027, jumatate din fondurile europene alocate Republicii Moldova sa mearga catre investiții în conectivitatea energetica și de transport. Prin aceasta…