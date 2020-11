Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii spun ca au boicotat sedinta de joi a Biroului Permanent al Senatului pentru ca nu au încredere în majoritatea PSD. De altfel, PNL susține ca vrea ca inițiativa „Fara Penali” sa fie adoptata și garanteaza ca acest lucru se va întâmpla dupa alegerile parlamentare,…

- Ședința conducerii Senatului, convocata, joi, la solicitarea USR nu a mai avut loc din lipsa de cvorum. La întâlnire trebuia sa se convoace plenul pentru a vota inițiativa USR ”Fara penali în funcții publice” astfel încât referendumul sa se desfașoare odata…

- Liderul senatorilor USR, Radu Mihail, a solicitat oficial joi dimineața convocarea Biroului Permanent de la ora 12.00, pentru a decide organizarea unei sedinte de plen pentru adoptarea initiativei "Fara Penali", care nu a putut fi votat miercuri din lipsa de cvorum, în urma scandalului…

- Liderul grupului USR din Senat, Radu Mihail, a depus joi o solicitare pentru convocarea Biroului permanent, la ora 12,00, pentru a se decide organizarea unui plen in vederea adoptarii initiativei cetatenesti de revizuire a Constitutiei "Fara penali in functii publice". El a explicat, pentru…

- USR-PLUS le cere lui Ludovic Orban și Marcel Ciolacu sa susțina convocarea joi a unei ședințe de urgența la Senat pentru inițiativa „Fara penali în funcții publice”, acuzând „o mascarada orchestrata de PSD și PNL” dupa ce plenul de miercuri a fost suspendat din lipsa…

- „Daca Orban și Ciolacu ar vrea, in 30 de minute Fara Penali ar fi votata și pe 6 decembrie am avea un al treilea buletin de vot, cel de modificare a Constituției. Azi au facut un circ și au blocat tot”, a scris deputatul USR pe Facebook. Lupta pentru Guvern: USR-PLUS ataca PNL și pune condiții. PNL…

- ​Liderul USR, Dan Barna, a facut apel la șefii partidelor parlamentare sa-și trimita senatorii sa voteze inițiativa „Fara penali” care se afla pe ordinea de zi a Camerei superioare. Daca va primi unda verde, referendumul pentru revizuirea Constituției în acest sens ar putea avea loc…

- Senatul are inscrisa pe ordinea de zi a plenului de miercuri, care va incepe la ora 14.00, initiativa cetateneasca „Fara penali in functii publice”, sub rezerva primirii raportului pe acest proiect, conform site-ului institutiei. Anterior, la ora 9.00 este programata o sedinta a Comiterului liderilor…