- Nicusor Dan este sustinut de PNL pentru Primaria Capitalei, a anuntat joi liderul liberal Ludovic Orban, a invocat cercetarea sociologica a PNL, din care a rezultat ca toti candidatii PNL au sansa de a castiga alegerile pentru Primaria Capitalei, nu si batalia cu PSD. El a acuzat-o pe Gabriela Firea…

- "Pentru PNL si PSD visul ar fi ca alianta USR PLUS sa devina irelevanta din punct de vedere electoral. Asta ar insemna ca am avea acest poker intre oameni mei si oamenii tai. Romania nu-si permite lucrul acesta pentru ca Alianta USR PLUS s-a nascut tocmai din cauza ca romanii vor o politica curata,…

- Grupul pentru Dialog Social (GDS) a lansat, joi, "un apel la unitate" partidelor de centru-dreapta sa desemneze candidati unici pentru Primaria Capitalei si primariile de sector, oferindu-se sa organizeze o dezbatere "spre a ajuta sa se realizeze acordul asupra unei candidaturi unice si de succes".…

- Presedintele PMP Eugen Tomac i-a raspuns fostului jurnalist Moise Guran dupa ce acesta din urma a sugerat ca PMP s-ar folosi de Nicusor Dan pentru a fragmenta electoratul Aliantei USR-PLUS si de a fuziona cu PMP. Tomac il acuza pe Guran de dezinformare si afirma ca atunci cand lucra ca jurnalist, acesta…

- Stabilirea candidatului alianței USR-PLUS pentru Primaria Capitalei va depinde de modul cum vor fi aleși primarii la alegerile locale - intr-un singur tur sau doua tururi – o decizie care fi luata in primele luni ale anului viitor, a afirmat joi Dan Barna la emisiunea Gandurile lui Cristoiu, transmite…

- Liderul USR Dan Barna a declarat joi, la Parlament, intrebat daca a discutat cu Ludovic Orban despre susținerea lui Nicușor Dan la alegerile locale, ca discuția este „cumva oprita” in acest moment, așteptand sa se ia o decizie cu privire la alegerea primarilor in doua tururi.„In momentul de…

- „L-am invitat, din nou, astazi, pe Nicușor Dan sa revina acolo unde ii este locul, in Uniunea Salvați Romania. Dincolo de sentimentalisme - e fondator al partidului, ținem la el - e vorba mai ales despre rațiuni pragmatice: trebuie sa putem mobiliza toate resursele aflate la dispoziția noastra…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, sambata, ca l-a invitat pe Nicusor Dan in USR, daca vrea sa fie candidat al formatiunii pentru alegerile locale, dar acesta a refuzat. Mai mult, Barna ar vrea ca fondatorul USR sa intre intr-o cursa interna daca vrea sa fie candidatul partidului.