Informațiile despre Dan Barna, ajunse in presa din zona Departamentului de Lupta Antifrauda, au aparut la o zi sau doua dupa ce președintele USR cocheta public cu ideea de a fi președintele Romaniei. La fel ca in 2019, cand era convins ca va caștiga alegerile prezidențiale. Manevra a serviciilor sau coincidența? In 2019, n-a caștigat […] The post Barna, du-te dupa Dragnea! first appeared on Ziarul National .