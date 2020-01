Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti, ca discutiile cu jurnalistul Moise Guran vizeaza "o implicare reala" a acestuia in cadrul Aliantei USR PLUS."Avem discutii. Chiar maine o sa avem o noua intalnire si o sa stam de vorba. Moise Guran este o persoana publica in acest moment. Noi…

- Alianta USR-PLUS l-a invitat pe jurnalistul Moise Guran la discuții și negociaza in aceste zile numirea lui in functia de șef al campaniei electorale, atat pentru locale, cat și pentru parlamentare. Liderul USR, Dan Barna a confirmat luni ca au loc discuții ale Alianței cu Moise Guran și cu alte persoane…

- Presedintele USR, Dan Barna, intr-un mesaj de urare postat pe Facebook spune, intre altele, ca 2020 va aduce din nou cetațenii la urne, iar ei au puterea sa decida. El crede ca e timpul ca partidele vechi sa fie inlaturate, facand loc unei alternative la ceea ce a fost pana acum. „La multi ani, Romania!…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, miercuri, ca, pe termen scurt, o fuziune a partidului cu PLUS este putin probabila, obiectivul fiind intarirea Aliantei USR PLUS in perspectiva alegerilor locale potrivit Agerpres. "Vom avea vineri o intalnire a Birourilor reunite in care vom stabili pasii…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, considera ca in derularea campaniei prezidentiale au fost lucruri facute bine si lucruri care putea fi facute mai bine atat de candidatul Aliantei USR-Plus, Dan Barna, cat si de catre alianta. Ciolos a declarat ca poate daca aceasta campanie era orientata spre proiectul…

- In ciuda scorului dezamagitor, filialele USR și PLUS constata ca in Bihor s-a produs una dintre cele mai mici “recesiuni” ale acestei alianțe politice, comparativ cu alegerile europarlamentare. In perspectiva turului 2 prezidențial, despre Iohannis, USR PLUS afirma ca este candidatul…

- Copresedintii Aliantei USR-PLUS, Dan Barna si Dacian Ciolos, au declarat luni ca sustin in continuare necesitatea ca in Romania sa fie organizate alegeri parlamentare anticipate."Daca vom avea un an de zile guvernare PNL, cu PSD atacandu-i legitim, ca vor fi in opozitie, ne vom trezi la…

- Dan Barna, candidatul Alianței USR-PLUS la alegerile prezidentiale, a fost artizanul unei scene penibile, la Oradea, unde s-a intalnit cu unul dintre cei mai cunoscuți romani, Emerich Ienei. Antrenorul care a caștigat, in 1986, cu Steaua, Cupa Campionilor Europeni, nu a fost recunoscut de politicianul…