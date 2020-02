Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna a declarat ca se așteptarile USR constau in acordul politic pe care l-a semnat cu PNL, insa declarațiile facute de Iohannis și Orban in ultimele zile "sunt cumva o recunoaștere a faptului ca praful de stele de pe umerii PNL s-a risipit".

- Fostul presedinte Traian Basescu va vorbi, la Adevarul Live, incepand cu ora 14.00, despre incercarea tandemului Orban - Iohannis de a declansa alegeri anticipate. E blat intre PSD si PNL? Cum ar fi procedat Traian Basescu astfel incat sa se ajunga si la alegerea primarilor in doua tururi, si la alegeri…

- Dacian Ciolos a mentionat ca Alianta USR-PLUS a sustinut inca din 2019 ideea alegerilor parlamentare anticipate pe care o considera "singura soluție pentru a putea readuce stabilitatea politica in Romania". "Stabilitate politica nu inseamna sa ai un guvern minoritar, un guvern care nu poate…

- Presedintele USR, Dan Barna, anunta ca partidul pe care il conduce va merge la consultari cu presedintele Klaus Iohannis fara a propune un nume de prim ministru, Barna spunand ca exclude posibilitatea ca parlamentarii USR sa voteze un guvern condus de un social-democrat. "S-a intamplat, daca este…

- Liderul USR Dan Barna anunța ca USR nu va merge la Cotroceni cu o propunere de premier. Acesta spune ca singurii care pot face majoritate pentru Guvernare sunt cei de la PSD, iar Iohannis a respins din start varianta unei propuneri de premier PSD.Citește și: LOVITURA pentru PNL in cea mai…

- "S-a facut un pas. Cerem noi USR ca acest subiect sa fie introdus pe agenda. Ieri s-a adoptat o lege care elimina pensiile speciale, lege care are riscuri, ca sa fim foarte corecți, de neconstituționalitate. Sunt niște premise ca de fapt legea nu va putea sa intre in vigoare pentru ca are niște prevederi…

- Save Romania Union (USR) leader Dan Barna considers that the Government should have also placed on the list of situations that require urgent measures the election of mayors, considering that local elections are six months away. "I welcome the decision of the government regarding the rapid resolution…

- Atata vreme cat puterea nu are o majoritate parlamentara guvernul PNL nu poate adopta nicio lege pe care o considera absolut necesara. Se intelege si ca poate fi demis in orice moment atata vreme cat PSD are cel mai mare grup parlamentar, iar impreuna cu ALDE si Pro Romania pot forma o noua majoritate.…