Barna, despre scrisoarea PSD: E caraghios de-a dreptul Presedintele USR, Dan Barna, a catalogat drept o "manevra" faptul ca PSD a anuntat ca va trimite o scrisoare partenerilor externi privind intentia Guvernului Orban si a fortelor politice care il sprijina de a schimba legislatia electorala.



"Aceasta este manevra PSD. Este galiganul care te imbranceste dupa care tipa ca ce ai facut, te-ai dat la el. Exact asa este si la PSD. Trei ani de zile au strigat de neamestecul tarilor occidentale in Romania, de ce ne vorbeste noua Europa, ce ne vorbeste noua Comisia de la Venetia, ce ne intereseaza pe noi raportul GRECO? Suntem o tara independenta,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

