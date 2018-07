Bătaie de joc la „Motorul”

Am lăsat până în ultimele zile să se lucreze la gazonul sintetic de la stadionul „Motorul”, pentru a nu putea fi acuzați că scriem în necunoștință de cauză. Am fost astăzi acolo, dar ce am văzut este de râs, dacă nu ar fi de plâns. Nu vorbim despre comparații cu terenurile similare din Ungaria, Gyula, sau Debrecen, pentru că sunt la ani… [citeste mai departe]