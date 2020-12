Stiri pe aceeasi tema

- Copreședintele USR-PLUS Dacian Cioloș a transmis, miercuri, pe Facebook, ca, la fel ca o mare parte a societații civile și precum mulți colegi de-ai sai, are o ”nemultumire” cu privire la prezenta lui Sorin Cîmpeanu în Guvern. El spune ca felul în care Sorin Cîmpeanu…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, afirma, miercuri, ca are o „nemultumire” cu privire la prezenta lui Sorin Cimpeanu in Guvern, intrucat modul in care acesta a actionat in ultimii ani „e departe” de felul in care ar trebui sa fie un parcurs politic decent o referinta pentru educatia din Romania. Ciolos exprima…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos afirma ca, la fel ca o mare parte a societatii civile, si el are "o nemultumire cu privire la prezenta lui Sorin Campeanu in Guvern". "Si eu, personal, am o nemultumire cu privire la prezenta lui Sorin Cimpeanu in Guvern. Il cunosc de multa vreme, dar felul in…

- Liderii PNL, USR PLUS, UDMR - Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Ciolos, Kelemen Hunor - au semnat luni, in prezenta premierului pe care il sustin, Florin Citu, Acordul de guvernare 2020 - 2024, dupa mai bine de o saptamana de negocieri pe programul de guvernare si pe modul de impartire a portofoliilor…

- Copresedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, a declarat, sambata, la finalul discutiilor privind programul de guvernare al coalitiei, ca nu vor fi impartite si nici nu vor fi transformate in sinecuri politice posturile de responsabilitate administrativa din institutiile si structurile deconcentrate. „Vreau…

- Copreședintele USR-PLUS, Dacian Cioloș, a declarat, duminica seara, dupa ce a fost anunțat rezultatul sondajului EXIT-POLL CURS-Avangarde, comandat de Antena 3, ca formațiunea sa nu intenționeaza sa negocieze cu PSD nicio majoritate de guvernare, in perspectiva formarii unei coaliție pentru Guvern.“Romanii…