- "In momentul de fata, purtam discutii exact asupra metodei de desemnare. Eu as anticipa ca va fi o metoda probabil mixta, intre sondaj si alegeri primare. Vom vedea in zilele urmatoare asupra carei variante ne vom hotari. (...) Avem un calendar prevazut. In urmatoarele doua saptamani vom avea, cred…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, marți seara, dupa discuțiile purtate cu președintele PNL, Ludovic Orban, ca au avut in vedere „scenarii” pentru alegerile locale, o varianta fiind susținerea candidaților unici, cum este cazul in Capitala, impotriva candiatului PSD, Gabrielei Firea, anunța MEDIAFAX.Dan…

- Congresul de fuziune sa aiba loc dupa alegerile parlamentare Comitetul Politic al USR a autorizat conducerea partidului sa negocieze fuziunea cu PLUS, cu condiția ca brandul USR sa fie pastrat dupa congresul de fuziune care ar trebui sa aiba loc abia dupa alegerile parlamentare, iar pana atunci candidații…

- Liderul filialei municipale PNL Iasi, deputatul Marius Bodea, sustine ca partidele de dreapta din Iasi vor avea discutii in perioada imediat urmatoare pentru a construi o alianta impotriva primarului Mihai Chirica la alegerile locale, potrivit news.ro.Liberalul Marius Bodea afirma ca prin…

- USR va solicita o pondere a candidatilor de 3 la 1 pe listele comune cu PLUS pentru alegerile locale din iunie. Anuntul a fost facut de Dan Barna la un teambuilding al partidului organizat la Sibiu in acest weekend, sustin surse politice pentru Adevarul. Negocierile vor incepe saptamna viitoare.

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti, ca discutiile cu jurnalistul Moise Guran vizeaza "o implicare reala" a acestuia in cadrul Aliantei USR PLUS. "Avem discutii. Chiar maine o sa avem o noua intalnire si o sa stam de vorba. Moise Guran este o persoana publica in acest moment. Noi l-am…

- ​Dragoș Tudorache de la PLUS va fi coordonatorul tehnic al Alianței USR-PLUS, a anunțat președintele Uniunii Salvați România, Dan Barna, la finalul ședinței conducerilor celor doua partide. Decizia vizeaza „operaționalizarea echipei executive a Alianței”, a precizat Tudorache,…

- Dan Barna și Dacian Cioloș, liderii Alianței USR PLUS, se vor intalni luni in sedinta Birourilor National USR si PLUS, dupa ce fostul premier Ciolos a aruncat sageti catre partenii de alianta.