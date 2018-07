Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat ca modul in care a reactionat Politia in cazul soferului autoturismului inmatriculat in Suedia cu numere personalizate reprezinta "un abuz in acelasi spirit al punerii pumnului in gura". "(...) Dincolo de mesajul in sine, faptul ca s-a…

- Vicepresedintele PSD Dambovita, Fanut Costea, a anuntat ca a semnat si el initiativa „Fara Penali”. Este al doilea membru important al organizatiei judetene, dupa primarul din Pucioasa, Constantin Ana, care anunta ca a semnat initiativa civica „Fara penali in functii publice” a USR, care isi propune…

- Presedintele PSD Dambovita, Adrian Tutuianu, spune ca gestul primarului din Pucioasa, care a semnat initiativa „Fara penali in functii publice” este „inacceptabil” si „de natura a crea confuzie in interiorul partidului si electoratului PSD”, actiunea primarului urmand sa fie analizata in partid.

- Presedintele PSD Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu, a precizat, luni, intr-un comunicat de presa, ca gestul primarului PSD din Pucioasa care a anuntat ca a semnat petitia „Fara Penali” in functii publice este inacceptabil si va fi analizat in forurile statutare a le partidului.

- PNL, USR si PMP vor sesiza Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) in legatura cu proiectul de lege privind modifcarea Codului de procedura penala, a anuntat miercuri liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan. "Joi cel mai probabil vom depune aceasta contestatie pe Codul de procedura penala. Am anuntat…

- Editia de Europa a Politico a publicat o analiza in care sustine ca ingrijorarea de la Bruxelles in ceea ce-l priveste pe liderul PSD ar putea creste in functie de ce se intampla in urmatoarele saptamani, notand ca, de cand PSD a castigat alegerile parlamentare in 2016, Dragnea a fortat demisia a…

- Presedintele USR, Dan Barna, afirma ca PSD si ALDE sacrifica total Romania si viitorul romanilor, iar pentru Liviu Dragnea si ai sai, directia de politica externa a Romaniei este alaturi de Viktor Orban si Milos Zeman spre iliberalism si ne-Europa.

- Presedintele USR, Dan Barna, afirma ca PSD si ALDE sacrifica total Romania si viitorul romanilor, iar pentru Liviu Dragnea si ai sai, directia de politica externa a Romaniei este alaturi de Viktor Orban si Milos Zeman spre iliberalism si ne-Europa.