- Liderul USR, Dan Barna, spune ca o eventuala desemnare a lui Nicolae Ciuca in funcția de premier al noului guvern nu ar fi cea mai buna soluție. Barna atrage atenția ca USR PLUS nu va fi doar „partidul care ajuta PNL sa guverneze”. Intrebat ce parere are despre posibila desemnare a lui Nicolae Ciuca…

- Nicolae Ciuca va fi propunerea PNL pentru a forma viitorul guvern, iar liberalilor le vor reveni opt ministere, alianței USR PLUS cinci, iar UDMR trei ministere - aceasta este varianta de lucru negociata intre...

- Liderul USR Dan Barna și-a exprimat opinia cu privire la noua funcție a ministrului Apararii, Nicolae Ciuca, aceea de premier interimar al Guvernului. ​Dan Barna este de parere ca „nu soluția militara e cea mai buna” pentru conducerea Guvernului Romaniei avand in vedere ca suntem o țara europeana. „Ca…

- ​Dan Barna susține ca, de principiu, „nu soluția militara e cea mai buna” când vine vorba de conducerea guvernului, însa spune lucrurile se vor lamuri la consultarile cu partidele. Întrebat despre intenția PNL de a-l propune ca premier pe ministrul Apararii, Nicolae…

- Desemnarea ministrului Apararii in functia de premier interimar reprezinta "o varianta de siguranta" in contextul in care trebuie gestionata pandemia, considera copresedintele Aliantei USR PLUS Dan Barna. "Este o varianta de siguranta dintre optiunile din actualul cabinet. Domnul Ciuca…

- Decretul prin care presedintele Klaus Iohannis il desemneaza in functia de prim-ministru interimar pe Nicolae Ciuca, ministru al Apararii, a fost publicat luni seara in Monitorul Oficial. De asemenea, a fost publicat si decretul prin care seful statului a luat act de demisia lui Ludovic Orban din functia…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretele prin care ia act de demisia lui Ludovic Orban din functia de premier si il desemneaza prim-ministru interimar pe ministrul Apararii, Nicolae Ciuca. „Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a luat act de demisia domnului Ludovic Orban din functia…

- Ziua Nationala a Romaniei va fi sarbatorita anul acesta fara traditionala parada militara de 1 decembrie din cauza pandemiei de coronavirus. "Sigur ca vom sarbatori Ziua Naționala, dar vor fi respectate toate regulile de protecție sanitara. Cu siguranța nu va mai fi acea parada. Nemaifiind…