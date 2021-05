Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna a calificat atacurile care apar la nivel local intre partenerii de coalitie, drept "ghionturi comunicationale", aratandu-se optimist ca, pana in 2024, guvernarea va fi stabila.

- "Actuala coalitie este una stabila. Avem sedintele saptamanale de coalitie in fiecare luni dupa-amiaza, unde apar intr-adevar blocaje importante, stam de vorba si gasim solutii. Clar ca dialogul este singura optiune. Romania nu are alta alternativa in momentul de fata. E foarte clar ca sansa de a depasi…

- Vicepremierul Dan Barna a calificat atacurile care apar la nivel local intre partenerii de coalitie, drept "ghionturi comunicationale", aratandu-se optimist ca, pana in 2024, guvernarea va fi stabila.

- Vicepremierul Dan Barna, copresedinte al USR PLUS, a declarat, miercuri, ca nu are nicio ingrijorare privind motiunea de cenzura anuntata de PSD, pentru ca actuala coalitie este "stabila" si guvernarea "va merge mai departe". "Opozitia isi foloseste instrumentele parlamentare. Vom auzi iarasi discursuri…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca actuala coalitie este „cea mai buna optiune” si le-a cerut ministrilor sa nu se victimizeze si sa nu caute scuze cand apar crize si cand trebuie sa faca reforme. „Oamenii vor politicieni care se implica si care isi asuma proiecte, care nu…

- Premierul Florin Cîțu a insistat, în declarația data sâmbata, pe tema deciziei S&P privind România, pe faptul ca actuala coaliție de guvernare este condusa de PNL, are premier liberal și un program de guvernare liberal. Intervenția vine pe fondul unui conflict în…

- ​La nici patru luni de la preluarea puterii, tensiunea pare sa creasca pe zi ce trece în Coaliția de Guvernare. Vicepremierul USR-PLUS Dan Barna vine astazi la interviurile HotNews LIVE pentru a explica care este relația cu PNL, cu premierul Florin Cîțu, și daca ministrul Sanatații, Vlad…

- Copresedintele USR PLUS, vicepremierul Dan Barna, a declarat ca formatiunea pe care o conduce este "asumata si solidara" in coalitie, iar actuala guvernare este una stabila si va trece Romania de criza prezenta, provocata de pandemia de COVID 19. El a precizat ca USR PLUS l-a sustinut pe ministrul liberal…