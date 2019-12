Stiri pe aceeasi tema

- Alianta USR PLUS va avea candidat unic la Primaria Capitalei, daca primarii vor fi alesi intr-un singur tur de scrutin, dar, in cazul in care alegerile vor fi in doua tururi, nu va exista un candidat unic, a declarat joi liderul USR, deputatul Dan Barna. Intrebat la Parlament daca a discutat…

- Liderul USR Dan Barna a declarat joi, la Parlament, intrebat daca a discutat cu Ludovic Orban despre susținerea lui Nicușor Dan la alegerile locale, ca discuția este „cumva oprita” in acest moment, așteptand sa se ia o decizie cu privire la alegerea primarilor in doua tururi.„In momentul de…

- Vlad Voiculescu, candidatul PLUS la Primaria Capitalei, i-a cerut lui Ludovic Orban sa vina cu o ordonanta de urgenta pentru modificarea legii privind alegerea primarilor, astfel incat acestia sa fie alesi in doua tururi, nu doar un tur.

- Alianta USR-PLUS a anuntat, marti, ca va propune candidati unici la alegerile locale din 2020 in Bucuresti si in toata tara, iar candidatii vor fi alesi in lunile urmatoare. ”Este esential ca partidele care au luptat in ultimii ani impotriva PSD sa isi uneasca fortele si sa sustina candidatii cu…

- Alianta USR PLUS solicita presedintelui Klaus Iohannis si PNL ca alegerile locale in doua tururi sa devina realitate, a declarat, vineri, presedintele USR, Dan Barna, precizand ca va avea saptamana viitoare o intalnire cu premierul Ludovic Orban pe aceasta tema."Miza este una foarte clara,…

- Alianta USR PLUS solicita presedintelui Klaus Iohannis si PNL ca alegerile locale in doua tururi sa devina realitate, a declarat, vineri, presedintele USR Dan Barna, precizand ca va avea saptamana viitoare o intalnire cu premierul Ludovic Orban pe aceasta tema. "Miza este una foarte clara,…

- Intrebat daca sunt posibile intelegeri cu PNL in cazul in care alegerile locale se vor desfasura intr-un singur tur, Dan Barna a spus ca nu va exista, cu siguranta, o alianta cu PNL la nivel national. El spune insa ca, la nivel local, daca vorbim de un primar PSD, iar "colegii" decid sa sustina un candidat…

- Fondatoarele ”Daruiește Viața” au afirmat, la Digi24, ca nu au avut nicio problema pana cand primarul general a distribuit postarea Danei Budeanu pe Facebook, pentru ca au precizat ca nu au avut nevoie de nimic de la Primaria Capitalei. Gabriela Firea considera ca mesajul celor doua fondatoare…