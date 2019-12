Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR Dan Barna a declarat joi, la Parlament, intrebat daca a discutat cu Ludovic Orban despre susținerea lui Nicușor Dan la alegerile locale, ca discuția este „cumva oprita” in acest moment, așteptand sa se ia o decizie cu privire la alegerea primarilor in doua tururi.„In momentul de…

- Fostul premier Dacian Cioloș (PLUS) a declarat vineri, la Digi24, dupa ce s-a intalnit alaturi de liderul USR Dan Barna cu premierul Ludovic Orban, ca USR-PLUS cer ca Guvernul sa-si asume raspunderea in Parlament pentru trecerea la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin.Daca-si asuma…

- Premierul Ludovic Orban s-a intalnit vineri dimineata cu liderii Aliantei USR PLUS, Dan Barna, respectiv Dacian Ciolos. La finalul reuniunii cele doua parti au convenit sa se intalneasca periodic precum si ca Alianta USR PLUS sa sprijine Guvernul pentru indeplinirea obiectivelor comune.

- Alianta USR PLUS solicita presedintelui Klaus Iohannis si PNL ca alegerile locale in doua tururi sa devina realitate, a declarat, vineri, presedintele USR Dan Barna, precizand ca va avea saptamana viitoare o intalnire cu premierul Ludovic Orban pe aceasta tema. "Miza este una foarte clara,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat sambata, ca susține alegerea primarilor in doua tururi. In opinia sa, este nevoie de discutii politice in Parlament pe aceasta tema. „Eu sunt clar pentru alegerea primarilor in doua tururi. Este evident nevoie de discutii politice si la nivel de Parlament, dar…

- "In masura in care aceste initiative trec, e un mesaj ca iesim din umbra PSD-ului", a spus Barna. "Suntem curiosi ce partid ar putea sa voteze astazi impotriva initiativei Fara Penali in Functii Publice", a adaugat candidatul USR - PLUS la prezidentiale. Dan Barna a spus ca celelalte prioritati ale…

- Senatul a respins, miercuri, proiectul USR privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, in cazul in care niciunul dintre candidati nu intruneste majoritatea de voturi. Senatul este prima camera sesizata, iar in Camera Deputaților mai exista un proiect de lege privind alegerea primarilor in…

- Premierul desemnat sa formeze guvernul, Ludovic Orban (PNL), a declarat marți seara, la Digi24, legat de faptul ca UDMR nu va vota guvernul daca se trece la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, ca liberalii nu renunta de la acest deziderat si ca UDMR poate sa se opuna prin vot cand o sa…