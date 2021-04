Barna: Coaliţia PNL, USR PLUS, UDMR, a depăşit astăzi o situaţie delicată Vicepremierul Dan Barna, copresedinte USR PLUS, a declarat, marti, ca a fost depasita de coalitia de guvernare o situatie delicata, iar functionarea si succesul acestei coalitii tin de incredere, respect si reguli. "Coalitia PNL, USR PLUS, UDMR a depasit astazi o situatie delicata si functionarea si succesul acestei coalitii tin de incredere, respect si reguli. Dupa cele doua zile deloc simple si dupa discutii care au avut si momente delicate, am reusit sa avem o completare a acordului care a constituit aceasta coalitie si avem toata increderea ca prin ce am agreat astazi impreuna si perfect responsabili… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

