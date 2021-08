Copresedintele USR PLUS, vicepremierul Dan Barna, sustine ca, in acest moment, coalitia de guvernare nu functioneaza pe subiectul Justitiei, iar acuzele aduse ministrului de resort, Stelian Ion, ca nu si-ar fi indeplinit sarcinile, sunt "nedrepte si false".



"Coalitia nu functioneaza in acest subiect al justitiei. Ceea ce face colegul meu, Stelian Ion, este exact sa ia ce scrie (...) in programul de guvernare pe justitie, pe care l-am agreat si cu PNL si cu UDMR, si sa le transforme in initiative legislative. A pus in dezbatere Legile justitiei si au intepenit in Parlament. Am aprobat…