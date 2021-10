Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu pentru Libertatea, politologul Cristian Pirvulescu spune ca desemnarea lui Nicolae Ciuca ca propunere de premier il transforma pe Florin Cițu intr-un președinte al PNL fara putere, unul care va fi indepartat de la șefie in 2023. In același timp, un guvern-minoritar PNL-UDMR inseamna…

- Generalul în rezerva Nicolae Ciuca, desemnat de președintele Klaus Iohannis pentru funcția de prim-ministru, cheama toți actorii politici responsabili sa susțina formarea guvernului, spunând ca România are nevoie de un executiv cu puteri depline pentru a trece de acest val al pandemiei…

- Dupa ce președintele Klaus Ioahnnis le-a impus liberalilor nominalizarea lui Nicolae Ciuca pentru funcția de premier se pregatește guvernare minoritara cu susținerea PSD în Parlament. Surse politice au declarat pentru HotNews.ro ca planul este deja parafat iar funcțiile au fost deja împarțite…

- Guvernul propus de premierul desemnat Dacian Cioloș a picat votul de investitura din Parlament. Potrivit Constituției, președintele Klaus Iohannis va trebui sa faca acum o noua nominalizare de prim-ministru. Klaus Iohannis va consulta acum partidele parlamentare pentru a vedea propunerile de prim-miniștri…

- Dupa refuzul PNL și UDMR de a-l susține pe premierul desemnat Dacian Cioloș, USR va veni în Parlament saptamâna viitoare sa ceara votul pentru un guvern monocolor. Șansele însa ca Dacian Cioloș sa fie investit sunt minime, în condițiile în care USR are doar 80 de voturi…

- Nominalizarea lui Dacian Cioloș de catre Klaus Iohannis pentru funcția de premier este cotata pe scena politica cu șanse mici de reușita. La prima reacție, PSD, UDMR și AUR au anunțat ca nu vad posibila crearea unei majoritați parlamentare în jurul liderului USR. Liberalii l-au trimis pe Cioloș…

- Vicepremierul USRPLUS, Dan Barna, și premierul Florin Cițu s-au intalnit la Constanța, de Ziua Marinei, pentru prima data dupa scandalul in care a fost implicat premierul, care a condus in stare de ebrietate in urma cu 21 de ani, cand studia in SUA.  Intalnirea dintre cei doi lideri politici a fost…