Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna a cerut luni politiei si jandarmeriei sa fie mult mai exigente in verificarea respectarii restrictiilor din pandemie. „Cu totii am crezut ca am scapat de pandemie. Acum o luna eram cu totii linistiti ca lucrurile nu au cum sa se mai intoarca ca si cumva a existat un…

- Accesul persoanelor nevaccinate in malluri ar putea fi restricționat. Ce propuneri s-au mai discutat in Coaliția de guvernare. Vicepremierul Dan Barna a declarat, vineri, ca in Coaliție și in Guvern au avut loc discuții despre stimularea campanie de vaccinare, in condițiile in care autoritațile se tem…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat marti ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) va fi aprobat de Comisia Europeana in septembrie, iar la inceputul anului viitor vor veni primii bani in tara. "Lucrurile sunt exact asa cum e normal sa fie. Acum o saptamana, ministrul Investitiilor…

- Comisia Europeana a publicat o serie de recomandari privind accesul la concerte si alte evenimente culturale, pentru a asigura reluarea in siguranta a activitatilor in sectoarele culturale si creative in intreaga UE, anuntand cand va publica si ghidul de finantare al firmelor.

- Dupa un an de restricții, de marți, 1 Iunie, ar trebui sa incepem sa ne intoarcem la viata normala. Cu multe conditii, insa, si cu mai multe drepturi pentru vaccinati. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a explicat la Antena 3 cum se vor aplica noile masuri in vigoare de marți. “Cei care vor sa participe…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a reclamat modul în care Politia si Jandarmeria au intervenit în localul în care lua masa în weekend alaturi de familie si a precizat ca a discutat cu ministrul de Interne, Lucian Bode, despre acest subiect."Eram cu familia. Eram…

- Vicepremierul Dan Barna a facut un apel pentru creșterea numarului de persoane care se vaccineaza impotriva Covid-19 pentru o revenire cat mai rapida la normalitatea, cu ocazia participarii vineri la primul eveniment pilot care a avut loc la Opera Naționala din București, transmite Agerpres . „Vreau…

- Guvernul urmeaza sa adopte o serie de masuri de relaxare, de la 1 iunie, iar persoanele vaccinate vor avea foarte multe avantaje, inclusiv posibilitatea de a renunța la masca sau participarea la evenimente. La nivel guvernamental se iau in calcul masuri in 4 domenii extrem de importante: HORECA,…