Barna: Bunici, părinţi şi tineri s-au vaccinat anti-COVID în cadrul caravanei din Micăsasa Implicarea comunitatii in campania de vaccinare anti-COVID are rezultate si bunici, parinti si tineri s-au imunizat in cadrul caravanei organizate in comuna Micasasa din judetul Sibiu, a anuntat, sambata, vicepremierul Dan Barna, prezent la actiune. Barna i-a ajutat pe cei varstnici sa completeze formularele pentru vaccinare. "Este o caravana a vaccinarii organizata in Micasasa si il felicit pe domnul primar pentru aceasta initiativa. E un moment foarte bun, am avut ocazia sa discutam cu cetatenii. Au venit sa se vaccineze tocmai pentru ca inteleg ca este solutia prin care pot sa-si protejeze… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna a facut voluntariat, sambata, la caravana vaccinarii din comuna Micasasa, judetul Sibiu. El i-a ajutat pe varstnici sa completeze formularele de vaccinare. „Vaccinarea in comuna Micasasa - dovada ca se poate! Implicarea comunitatii in campania de vaccinare are rezultate…

- Peste 123.500 de tineri cu varste intre 12 și 19 ani s-au vaccinat anti-COVID, a anunțat luni Comitetul Național pentru Cooronarea Vaccinarii in Romania (CNCAV). "Se poate! Viitorul Romaniei se vaccineaza", este mesajul transmis pe pagina de Facebook RO Vaccinare.

- Ministerul Sanatații anunța lansarea integrala a etapei a 3 de vaccinare impotriva Covid-19. Anunțul a fost facut astazi de catre reprezentanții din domeniul sanatații la conferința de presa privind procesul de imunizare in țara.

- Presedintele Klaus Iohannis i-a convocat pentru o sedinta, de la ora 15.00, pe premierul Florin Citu, vicepremierii Dan Barna si Kelemen Hunor, precum si mai multi ministri, dar si pe seful campaniei de vaccinare anto-COVID.

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei s-au vaccinat impotriva Covid-19, cu ambele doze, 3.491.189 persoane. In ultimele 24 de ore s-au vaccinat 100.454 de persoane. Grupul de Comunicare al CNCAV The post Campanie vaccinare: Cate persoane s-au vaccinat pana acum in Romania appeared first on Puterea.ro…

- Cantarețul Dorian Popa s-a vaccinat recent impotriva Covid – 19. Momentul a fost postat pe pagina de Facebook RO Vaccinare. „Cand am plecat in Africa am facut 5 vaccinuri, cand am plecat in Asia am facut 4 vaccinuri și cand am plecat in Madagascar am facut alte 4 sau 5 vaccinuri. Sa fim serioși, fraților!”,…

- Vei putea merge in vacanța oriunde in țara. Autoritațile nu intenționeaza sa ceara dovada vaccinarii impotriva Covid pentru calatoriile interne. A spus-o chiar premierul Florin Cițu. Pe de alta parte, vice-premierul Dan Barna spunea ieri ca persoanele vaccinate ar putea avea acces la evenimente publice.…

- De la demararea campaniei de vaccinare anti-covid, autoritațile au impus anumite reguli pentru modul de vaccinare. De altfel regulile au fost impuse de producatorii vaccinurilor și specialiștii care au facut teste cu acestea. Conform recomandarilor și a regulilor, vaccinurile anti-covid se administreaza…