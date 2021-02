Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a anunțat, la finalul ședinței de Guvern, ca bugetul pentru anul 2021 va fi pus in dezbatere publica miercuri seara sau joi dimineața. Liberalul a spus ca investițiile din acest an vor crește. Totodata, șeful Executivului a mai spus ca in buget sunt prevazuți și banii necesari…

- ​​Discuții tensionate la Guvern pe buget, dupa ce în proiectul care a fost pus pe masa de la Palatul Victoria au aparut taieri la ministerele Sanatații, Transporturilor, Economiei și Fondurilor Europene, toate conduse de USR-PLUS, au declarat surse din Coaliție pentru HotNews.ro. În…

- O casa din zona Ștefan Cel Mare a fost cuprinsa de flacari in aceasta dimineața. Se pare ca aceasta este abandonata, iar acolo locuiesc de ceva vreme oameni ai strazii. In aceasta dimineața, o casa din Ștefan cel Mare a fost cuprinsa de flacari. Pompierii militari intervin in acest moment pentru lichidarea…

- Proiectul de buget pe anul 2021 ar putea lasa fara sporuri angajații din sectorul public. Guvernul analizeaza situatia acestora pentru a vedea care dintre ele se justifica, a declarat, joi, premierul Florin Citu. Acesta a adaugat ca Guvernul are in vedere modificarea Legii salarizarii pentru a elimina…

- CHIȘINAU 30 dec - Sputnik. Bugetul municipiului Chișinau a fost votat marți, 29 decembrie, de catre consilierii municipali. Astfel, bugetul Capitalei pentru anul 2021 constituie 4,7 miliarde de lei, inclusiv transferuri de la bugetul de stat in valoare de 2,6 miliarde de lei și cheltuieli in suma…

- ”Jurnaliștii scriitori se vadesc, in spațiul destinat lor la sediul central al UZPR, comunicatorii de excelența care sunt in fiecare zi, emisari ai realitații și ai experiențelor proprii, care intotdeauna sunt ieșite din comun și pline de esențe tari. Proiectul „Clipa de lectura” iși propune sa sublinieze…

- „A fost o discuție foarte pragmatica Am transmis președintelui ca nu suntem o coaliție bazata pe un entuziasm legat de faptul ca s-a intamplat. Citește și: Lumea executorilor abuzivi ZGUDUITA de DNA - Doi executori vor raspunde in fața judecatorilor pentru propriri ABUZIVE și spalare de bani…

- Documentul PNL atesta faptul ca pe partea de infrastructura de Transport România se afla pe ultimele locuri din UE, cu o „Infrastructura de transport subdimensionata, depreciata, care genereaza blocaje în trafic și diminuari semnificative ale vitezei optime de deplasare”.…