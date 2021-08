Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis l-a criticat, miercuri, pe ministrul Justiției Stelian Ion și i-a reproșat întârzierea în modificarea legilor justiției și eșecul discuțiilor referitoare la desființarea SIIJ.„Având în vedere de unde am pornit, pot sa spun da, coaliția…

- Vicepremierul Dan Barna, copresedinte al USR PLUS, a declarat marti ca in acest moment coalitia este intr-un blocaj pe subiectul desfiintarii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), mentionand ca ministrul Justitiei a prezentat mai multe variante, dar niciuna nu a fost acceptata…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat marti ca UDMR refuza varianta de compromis pentru desfiintarea SIIJ pe care a propus-o ministrul Justitiei. Barna este de parere ca UDMR nu va fi de acord cu nicio varianta de desfiintare a Sectiei speciale, motiv pentru care Coalitia se afla intr-un blocaj.

- Vicepremierul Dan Barna (USR) a declarat marți la TVR 1 ca UDMR a anunțat in coaliție ca refuza varianta de compromis pentru desființarea SIIJ pe care o discutase cu ministrul Justiției. In opinia șefului USR, UDMR nu va fi de acord cu nicio varianta de desființare a SIIJ, astfel ca actuala coaliție…

- Vicepremierul Kelemen Hunor, lider al UDMR, a declarat miercuri ca asteapta sa fie convocat Senatul in sesiune extraordinara pe aceasta tema, legea fiind pe ordinea de zi. In același timp, Kelemen Hunor a precizat ca nu exista niciun blocaj in cadrul coalitiei de guvernare pe tema desfiintarii SIIJ,…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion. a recunoscut faptul ca in prezent exista un blocaj pe tema desfiintarii Sectiei de Investigare a Infractiunilor in Justitie, pentru ca UDMR nu e de acord cu forma sustinuta de Guvern.

- Dupa șase luni de guvernare, actuala coaliție nu a reușit sa rezolve mai multe probleme pe care le pusese pe lista urgențelor în programul de guvernare, între care pensiile speciale sau desființarea Secției speciale. Vicepremierul Dan Barna spune ca implementarea programului de guvernare…