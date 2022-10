Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila , devenita foarte vocala in ultima vreme, a facut iar dezvaluiri. Dezvaluirile Vioricai Dancila ating probleme la ordinea zilei… Fostul premier a vorbit la un post de televiziune despre guvernul Ciuca, dar și despre Schengen și chiar razboi! „Acest Guvern a imprumutat in numele poporului…

- Obiectivele cu care delegația MIPE s-a deplasat la Bruxelles au fost maximizarea oportunitaților de investiții din PNRR, prezentarea propunerilor pentru REPowerEU și accelerarea procesului de aprobare a Programelor aferente Politicii de Coeziune 2021-2027. Comisia Europeana este deschisa pentru optimizarea…

- Personalul de specialitate juridica in fostele arbitraje de stat ar urma sa primeasca pensie de serviciu (80- din salariul brut plus sporuri), printr-o prevedere extinsa in noua lege privind statutul judecatorilor si procurorilor, care este acum dezbatuta in Parlament, potrivit senatorului Cosmin Poteras.…

- Fostul ministru al Educatiei Sorin Cimpeanu susține ca nu se simte vizat de afirmatiile presedintelui Klaus Iohannis legate de fenomenul toxic al plagiatului."Din perspectiva celui chemat sa vegheze la implementarea acelor sanctiuni dure, din perspectiva celui care a propus in legea Educatiei acel sistem…

- „Astazi vom ataca Ordonanțele privind inchiderea minelor in sistem etapizat, distrugerea mineritului in Romania, și batjocorirea a zecilor de mii de familii de mineri, care vor ramane fara locuri de munca.Astfel:A.P.P. a cerut astazi Guvernului Romaniei, printr-o adresa oficiala, sa abroge Ordonanța…

- Reprezentantii Sindicatului National al Politistilor si Functionarilor Meridian afirma ca Autoritatea Vamala Romana va scoate la concurs, in luna septembrie, 194 de functii, care sa fie ocupate temporar, mai exact pe durat razboiului din Ucraina, aratand ca masura nu este una eficienta intrucat pregatirea…

- „Hai sa fim coerenti. Am vazut si stirea guvernatorului BNR care a zis un lucru cat se poate de corect, cea mai mare parte a inflatiei a venit din pretul la energie care a explodat. Pentru ca nu s-au luat niste decizii cand trebuia si atunci am venit cu acea compensare am diminuat si inflatia, impactul…

- Marcel Ciolacu a afirmat ca guvernatorul BNR Mugur Isarescu are dreptate cand spune ca cea mai mare parte a inflatiei a venit din pretul la energie care a explodat. Liderul PSD a mai precizat ca a fost o tampenie masura luberalizarii preturilor in energie si trebuie gasite rapid solutii pentru a rezolva…