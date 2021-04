Barna: AUR este un partid extremist şi eu nu voi negocia cu ei Copresedintele USR PLUS, vicepremierul Dan Barna, a declarat, vineri, ca AUR este "un partid extremist" si nu va negocia cu reprezentantii acestuia.



"Cu cei de la AUR nu voi negocia pentru ca, din punctul meu de vedere, am spus-o si la tribuna Parlamentului, AUR s-a dus intr-o zona de partid extremist. Am vazut ieri un lider important din AUR, un purtator de mesaj important din AUR, propunand public o lista de intelectuali care trebuie ucisi. Acolo suntem, este o realitate pe care nu o putem ignora. Si daca ii dam oricat de mic credit unui astfel de partid, nu stiu unde putem ajunge.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Un aspect important pe care il avem in vedere in perioada urmatoare (...) este de a vaccina in spitalele de tip non-COVID in care sunt internati pacienti de boli cronice. Putem sa distribuim vaccinuri prin intermediul compartimentelor si serviciilor epidemiologice, serviciilor de prevenire si combatarea…

- Premierul Romaniei Florin Cițu asigura ca economia nu va fi oprita complet pentru ca fenomenul economic conduce la un „cost psihic al societații”. „Asta vreau sa asigur romanii, Guvernarea continua. Actul de guvernare e unul iar discuțiile politice e altceva. PNL e un partid puternic.…

- Proiectul legii 5G era programat sa intre pe ordinea de zi a ședinței guvernului. Dupa avizare, proiectul ar fi ajuns in Parlament pentru dezbateri, iar forma finala la președintele Klaus Iohannis. Numai ca USR Plus a decis sa boicoteze guvernarea, drept pentru care ședința nu s-a mai ținut. Putem glumi…

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna a informat, marti, ca ministrul Justitiei, Stelian Ion, se va consulta in zilele urmatoare cu reprezentantii fiecarui partid din coalitia guvernamentala pe tema Legilor Justitiei, astfel incat sa existe sustinere pentru acest proiect. "Legile Justitiei…

- Copresedintele USR-PLUS, Dan Barna, a declarat ca va candida la Congresul formatiunii pentru sefia partidului, iar in functie de modul cum va performa Guvernul va decide daca intra iar in cursa pentru prezidentiale.

- Copreședintele AUR, Claudiu Tarziu, ii cheama in strada pe simpatizanții AUR și pe cei care nu sunt de acord cu vaccinarea obligatorie. Evenimentul este programat pentru 7 martie și va avea loc in fața Parlamentului. „E vremea unitații, pentru a ne apara libertatea”, este mesajul postat de…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca va cere excluderea din partid a oricarui liberal care va vota moțiunea simpla depusa de PSD impotriva ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu. Votul asupra moțiunii inițiata de PSD urmeaza sa fie dat in ședința de miercuri a Parlamentului. Luni a avut…