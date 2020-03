Liderul USR, deputatul Dan Barna, a anuntat joi ca asteapta explicatii de la presedintele Klaus Iohannis pe marginea crizei politice "create de PNL" in urma depunerii mandatului de premier desemnat de catre Florin Citu. "Noi am avut astazi in Parlament sansa sa oprim o criza politica si sa concentram pe Romania. PNL a decis sa prelungeasca criza politica, aceasta este realitatea pe care vede orice cetatean. (...) Asteptam pozitia presedintelui. Eu astept niste explicatii cumva din punctul de vedere al cetatenilor Romaniei pentru acest circ ridicol care a avut loc astazi. Vom vedea care va fi nominalizarea…