Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR Dan Barna a salutat, vineri, anuntul premierului Ludovic Orban privind declansarea alegerilor anticipate. USR a fost printre partidele care au sustinut acest demers, si au pus chiar si conditie acest aspect, Guvernului Orban, la votul de investitura. Avem nevoie de un parlament reformist”,…

- Președintele USR Dan Barna a catalogat demersul PSD de a ataca la CCR cele doua angajari de raspundere ale Guvernului Orban ca fiind un „joc de poker” al social-democraților fața de PNL in Parlament, motiv pentru care e nevoie de organizarea alegerilor parlamentare anticipate.„Nu cred ca este…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat sâmbata ca modificarea legislativa privind alegerea primarilor în doua tururi de scrutin ar trebui facuta în luna decembrie, în paralel cu aprobarea bugetului pentru anul viitor, scrie Agerpres.„Din punctul meu de vedere ar…

- "Am semnat impreuna cu premierul desemnat acordul politic propus data trecuta de catre USR. In momentul de fata suntem in line dreapta. O sa vedem audierile in comisii. Am avut astazi discutii cu colegii nostri la grupul parlamentar si in principiu vom vedea care va fi prestatia ministrilor si era…

- Liberalul Ludovic Orban reia, luni, negocierile in vederea susținerii investirii guvernului sau in Parlament. Pana in prezent, PMP, USR și UDMR sunt partidele care și-au anunțat susținerea pentru executivul PNL. ALDE va decide luni acest aspect, in timp ce Pro Romania și PSD au anunțat ca vor boicota…

- Presedintele USR Dan Barna a declarat duminica la Brasov ca partidul sau va sustine investirea Guvernului Orban, indiferent de nemultumirile din interior. Acesta a adaugat ca luni urmeaza sa semneze si un acord politic alaturi de premierul desemnat Ludovic Orban, subliniind ca „e important sa scapam…

- Raluca Turcan, liderul deputaților PNL, a cerut in ședința Biroului permanent al Camerei Deputaților includerea pe ordinea de zi de luni a proiectului pentru alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, inițiativa USR „Fara penali”, precum și inițiativa legislativa privind transpunerea in lege…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, luni, ca majoritatea necesara pentru investirea Guvernului Orban ar putea fi testata in Parlament prin dezbaterea si adoptarea celor trei proiecte de lege solicitate de...