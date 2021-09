Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Cioloș a reușit sa se poziționeze primul in urma scrutinului intern al USR PLUS, dar fara a depași 50% din sufragii. Astfel, el va intra intr-un al doilea tur alaturi de Dan Barna. USR PLUS a desfașurat un scrutin fara precedent, dand posibilitatea tuturor membrilor sa voteze. Aproape 33 de mii…

- Copreședintele USR PLUS, Dacian Cioloș a spus joi, 23 septembrie, ca „este un exercițiu de democrație și implicare decent și onest”. Cioloș a caștigat primul tur al alegerilor partidului, la cateva procente in fața lui Dan Barna. Acesta din urma se declara optimist pentru turul doi:„USR PLUS este un…

- Scandal și acuzații de frauda la alegerile pentru președintele USR-PLUS: „Vorba lui Drula: Barna-Ghinea, s-a terminat!” Scandal și acuzații de frauda la alegerile pentru președintele USR-PLUS: „Vorba lui Drula: Barna-Ghinea, s-a terminat!” Dupa ce a fost suspendat, miercuri, in urma unor acuzații de…

- Aproximativ 50.000 de membri USR PLUS voteaza președintele formațiunii. Votul a inceput azi, 15 septembrie, se incheie pe data de 22 septembrie și se desfașoara online prin intermediul unei platforme securizate. In competiția interna s-au inscris trei candidați: Dan Barna, Dacian Cioloș și Irineu Darau.…

- Deputatul USR PLUS Iulian Bulai anunta ca miercuri incepe votul online pentru alegerea presedintelui USR PLUS. ”Incepe votarea in cel mai plictisitor partid din Romania”, afirma Bulai, referindu-se la scandalul din PNL in contrast cu alegerile linistite din USR PLUS. Bulai afirma ca toti cei trei candidati…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat vineri ca, in cazul in care va castiga alegerile pentru presedintia partidului, va renunta la conducerea grupului Renew Europe. Precizarile au fost facute in cadrul unei dezbateri, organizate la Cluj, intre cei trei candidati la conducerea USR…

