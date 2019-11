Stiri pe aceeasi tema

- "Salut declaratia presedintelui Klaus Iohannis privind nevoia de organizare a alegerilor anticipate. A fost o solutie pe care Alianta USR PLUS a propus-o inca din primavara. In conditiile in care avem un guvern minoritar, lipsit de sprijinul unei majoritati reformiste, anticipatele sunt solutia onesta.…

- Alegerile anticipate reprezinta "solutia onesta", in conditiile in care exista un guvern minoritar, a afirmat joi liderul USR, Dan Barna, care a salutat declaratia sefului statului privind nevoia de organizare...

- Alianta USR PLUS solicita presedintelui Klaus Iohannis si PNL ca alegerile locale in doua tururi sa devina realitate, a declarat, vineri, presedintele USR, Dan Barna, precizand ca va avea saptamana viitoare o intalnire cu premierul Ludovic Orban pe aceasta tema."Miza este una foarte clara,…

- Referitor la declarațiile pe care le-a facut in aceasta dimineața, cum ca Dan Barna a avut o vina pentru acest rezultat la alegerile prezidențiale, Cosette Chichirau, lider USR Iași și deputat, a raspuns, in direct, la B1 TV. "O analiza mai atenta in umatoarele zile ne va da niște rezultate…

- Campania pentru alegerile prezidentiale a inceput sambata, cu 14 candidati la functia de sef al statului si cu noi masuri - romanii din diaspora pot vota la urna pe parcursul a trei zile sau prin corespondenta. Printre candidati se numara actualul presedinte al Romaniei, Klaus Iohannis,…

- Biroul Electoral Central a validat înregistrarea candidaturilor lui Klaus Iohannis, Dan Barna, Mircea Diaconu și Kelemen Hunor la alegerile prezidențiale, noteaza Mediafax.Potrivit deciziei Biroului Electoral Central, s-a constatat ca cei patru politicieni îndeplinesc toate condițiile…