- Președintele USR, Dan Barna, s-a intalnit, luni, cu președintele PNL, Ludovic Orban și cu premierul desemnat, Florin Cițu.La ieșirea de la aceasta intrevedere, Dan Barna a precizat: ”A fost o discutie destul de sintetica legata de acest subiect. Lucrurile sunt in logica decisa de Curtea Constitutionala…

- "Am dat curs invitatiei premierului desemnat si presedintelui PNL pentru consultari in ceea ce priveste constituirea unei majoritati. A fost o discutie destul de sintetica legata de acest subiect. Lucrurile sunt in logica decisa de Curtea Constitutionala si de presedinte in consultarile pe care le-am…

- Presedintele USR, Dan Barna catalogheaza drept „fara precedent” situatia politica in care s-a ajuns dupa decizia CCR care arata ca desemnarea lui Ludovic Orban ca premier este neconstitutionala. Barna sustine ca presedintele este cel care trebuie sa vina cu o solutie pentru iesirea din criza si spune…

- În urma deciziei CCR întreaga procedura de desemnare a unui Guvern trebuie reluata iar calendarul alegerilor anticipatelor este aruncat în aer. Pentru declanșarea alegerilor anticipate este nevoie de respingerea a doua propuneri de premier. Înțelegerea inițiala între PSD…

- Presedintele USR, Dan Barna, sustine ca „pentru PNL si PSD visul ar fi ca alianta USR PLUS sa devina irelevanta din punct de vedere electoral” si spune ca a constatat ca „cele mai importante obiective” pe care cei de la USR le-au agreat cu liberalii „nu se intampla”. Barna spune ca alegerea primarilor…

- Avocatul Poporului ataca la Curtea Constituționala OUG pe sanatate, informeaza Digi 24. Actul normativ dadea acces spitalelor private la banii publici, in cadrul programelor naționale. De asemenea, Avocatul Poporului vrea sa atace la CCR și Ordonanța privind anticipatele.Renate Weber, avocatul Poporului,…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, considera ca organizarea unor alegeri parlamentare anticipate reprezinta "o tema falsa". "Anticipate sunt atunci cand exista o criza (...). Avem un guvern, avem un presedinte ales, avem un Parlament, anul viitor urmeaza alegeri. Deci, care…