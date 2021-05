Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna a anuntat marti ca a solicitat Departamentului de lupta antifrauda (DLAF) din cadrul Guvernului o nota de constatare cu privire la activitatea sa, respectiv daca exista suspiciuni legate de aceasta, dupa ce in presa centrala au aparut informatii conform

- Dan Barna a declarat ca in cazul in care va porni urmarirea penala impotriva sa se va retrage. Acesta a precizat și ca a solicitat nota de constatare de la DLAF, care a confirmat ca a trimis dosarul la DNA. Vicepremierul Dan Barna e reclamat la DNA pentru posibila savarșire a unor fapte penale. "Daca…

- „In momentul de fața, informațiile sunt ca DLAF ar fi incheiat una dintre verificari pe care au intenționat s-o trimita la constatare. Este vorba de oameni cu funcții pe care eu nu le-am avut, deci nu e vorba despre mine. Am cerut DLAF sa certifice daca e vorb a de mine. Cu cei de la DLAF am avut deja…

- Vicepremierul Dan Barna spune ca notele de constatare trimise de DLAF la DNA nu conțin numele sau, potrivit informațiilor aparute in presa. Barna menționeaza ca DLAF nu l-a informat ca numele sau ar figura printre persoanele vizate de ancheta. „Pana in acest moment nu am nicio informație oficiala…

- Vicepremierul Dan Barna a afirmat ca in cadrul ședinței de lucru pe tema Planului de Redresare și Reziliența, de ieri, 17 martie, presedintele Klaus Iohannis a vorbit despre importanța sustinerii Ministerului Sanatatii si a ministrului Vlad Voiculescu, relateaza Agerpres. „Presedintele a fost foarte…

- Vicepremierul Dan Barna a anunțat joi pe contul sau de Facebook ca a primit „o invitație” din partea Departamentului de Lupat Anti-Frauda (DLAF) pentru a furniza informații despre „activitatea antreprenoriala pe care a desfașurat-o inainte de a intra in politica”. Ar fi vorba chiar despre unul dintre…

- Vicepremierul Dan Barna a anunțat joi ca a primit „o invitație” din partea DLAF pentru a furniza informații despre „activitatea antreprenoriala pe care a desfașurat-o inainte de a intra in politica”. “Am spus in numeroase interviuri ca sunt complet disponibil și vreau sa clarific orice chestiune legata…