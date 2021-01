Presedintele Klaus Iohannis este un sustinator al reformelor reale in zona de infrastructura si al companiilor de stat din acest sector, a declarat vicepremierul Dan Barna, referindu-se astfel la discutiile purtate, joi, la Palatul Cotroceni, la care a fost prezent si ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula. "Am gasit in presedintele Klaus Iohannis un sustinator si un aliat in lupta noastra pentru a promova reforme reale in zona de infrastructura si a companiilor de stat din acest sector. In intalnirea pe care am avut-o azi la Cotroceni, alaturi de colegul meu Catalin Drula,…