- Premierul Florin Citu a declarat, intrebat miercuri daca poate suporta bugetul majorarea punctului de pensie cu 40%, dupa ce CCR a decis ca este constitutionala legea, ca „Romania nu si-a permis anul trecut. Nu isi permite nici in 2021 acest lucru”. Seful Executivului a adaugat ca presedintele Klaus…

- Asociația Magistraților din Romania (AMR), Asociația Judecatorilor pentru Apararea Drepturilor Omului (AJADO) și Asociația Procurorilor din Romania (APR) denunta intentia ministrului justitiei Stelian Ion de a prelua controlul politic asupra justitiei Asociatia Magistratilor din Romania (AMR),…

- „Am activat in comisia asta, am urmarit ministerul, sunt pregatit, stiu ce trebuie facut. Intrebarile au fost punctuale si foarte bune. Sper sa mentinem aceasta atmosfera de dezbatere constructiva si pe viitor. Am promis comisiei parlamentare ca voi veni mai des aici. Ceea ce am numit eu putem aveam…

- CNSU a adoptat joi hotararea nr. 58, prin care se propune prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul național, pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu 14 decembrie. In baza acestei decizii, in ședința de astazi a Guvernului va fi adoptata o hotarare privind prelungirea starii de alerta…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca demisioneaza din fruntea Guvernului. Decizia vine dupa o discuție cu președintele Klaus Iohannis, in care acesta i-a cerut sa iși asume eșecul de la alegerile parlamentare. „Am decis sa imi depun mandatul de premier, dupa un an și o luna in care Romania s-a confruntat…

- Presedintele Klaus Iohannis a solicitat Parlamentului, la inceputul lunii octombrie, reexaminarea Legii de respingere a Ordonantei de urgenta a Guvernului privind desfiintarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989. Legea transmisa spre promulgare are ca obiect de reglementare respingerea…

- Politic Costel Barbu: “Fac un apel la echilibru, la corectitudine, la adevar pentru toți candidații și toate partidele care au intrat in cursa pentru Parlament” 09/11/2020 22:40 Secretatul general adjunct al Guvernului și, tototdata, candidatul PNL pentru Camera Deputaților face “un apel la echilibru,…