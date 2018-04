Barna: Am avut o discuţie cu Orban despre iniţiativa de a contesta…

Presedintele USR, Dan Barna, a declarat miercuri ca a avut o discutie cu presedintele PNL Ludovic Orban despre initiativa de a contesta la Curtea Constitutionala proiectul de lege privind masurile alternative de executare a pedepselor.



"Chiar de dimineata am avut o discutie cu Ludovic Orban despre aceasta initiativa de a contesta la CCR acest proiect de lege cu executarea pedepselor. Romania devine usor - usor un rai al infractorilor. Actuala majoritate prioritizeaza major infractorii condamnati, persoanele aflate in detentie, in defavoarea politicilor publice sociale sau de infrastructura…