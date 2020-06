Barna: Alegerile locale ar trebui să fie cât mai repede, probabil la final de septembrie Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, joi, ca alegerile locale ar trebui organizate la finalul lunii septembrie si a pledat pentru utilizarea votului prin corespondenta la acest scrutin. "USR considera ca e bine ca alegerile sa se intample intr-un termen cat mai scurt, pentru ca altfel, daca mergem cum propusese initial PSD, de teama revenirii virusului, undeva in martie cu localele si ramanem ca tara noua luni in povestea asta in care fiecare e cu pliciul dupa muste de oportunitate, ca sa mai spuna ceva, mai furam noua luni din ceea ce inseamna sansa de a face niste reforme in aceasta tara.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Vom face doua congrese, fiecare partid, și un congres pentru fuziune in iulie-august. Chiar daca, cel mai probabil, pana la alegerile locale nu vom incheia procedura de inregistrare la Tribunal, este necesar sa dam un mesaj de unitate electoratului USR-PLUS care asta așteapta de la noi", au declarat…

- Calin Popescu Tariceanu a prezentat, pe o rețea sociala, scrisoarea inaintata liderilor partidelor parlamentare, prin care romanii ar putea primi explicațiile și situația completa cu privire la drepturile cetațenilor din aceasta perioada complicata.

- ANOFM: Niciuna dintre cele 900.000 de persoane in somaj tehnic n-ar trebui sa-si piarda locul de munca. Ce procent platește statul din salariile celor care se intorc la munca Niciuna dintre cele 900.000 de persoane aflate in prezent in somaj tehnic n-ar trebui sa-si piarda locul de munca dupa incheierea…

- Presedintele a mai declarat ca isi doreste organizarea alegerilor locale in toamna si a celor parlamentare spre sfarsitul lui noiembrie, la inceputul lunii decembrie, insa a anuntat ca, in cazul in care nu vor putea avea loc in siguranta, acestea vor trebui amanate. “Ne spun tot mai multi experti ca…

- ”Președintele a anunțat obligativitatea purtarii maștilor in spații inchise. Cand se vor relua școlile, gradinițele, cu siguranța vor fi distribuite maști. Vom stabili un mecanism de distribuție și va vom anunța. Parcurile fac parte dintre locurile publice, care, daca se respecta anumite reguli…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, declara ca “exista premise” ca alegerile locale sa aiba loc in luna septembrie, iar cele parlamentare in decembrie, scrie Agerpres. “Daca vom incheia situatia aceasta (criza generata de pandemia cu noul coronavirus – n.r.) pe 15 mai, asa cum recomanda si UE, si apoi vom…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat marti, in urma consultarilor dintre premierul interimar, Ludovic Orban, si reprezentantii partidelor parlamentare, ca 28 iunie reprezinta o data realista pentru organizarea alegerilor locale. "Se pare ca data de 28 este data realista in momentul de fata. Noi am…

- Presedintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, a declarat ca va participa la consultarile cu premierul interimar, Ludovic Orban, pe tema stabilirii datei alegerilor locale, considerand ca "alegerile trebuie facute in prima parte a lunii iunie". "Am confirmat premierului participarea…