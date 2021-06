Copresedintele USR PLUS Dan Barna a declarat ca social-democratii, care au anuntat ca vor sustine orice initiativa cetateneasca de convocare a unui referendum pentru demiterea primarului Clotilde Armand, fac dovada unui discurs "super-populist", in conditiile in care costul salubrizarii in Sectorul 1 e de pana la cinci ori mai mare decat in alte unitati administrative.



"E aproape induiosator sa vezi liderul PSD lesinand de grija cetatenilor printr-un discurs super-populist. Eu ma mir cumva, urmarind scandalul din aceste zile, cum s-a ajuns la o degradare atat de profunda a discursului…