Barna acuză încălcarea actului adiţional al protocolului de guvernare semnat în coaliţie Copresedintele USR PLUS Dan Barna a afirmat la finalul unei sedinte a grupurilor parlamentare ale formatiunii ca ceea ce s-a intamplat in sedinta de guvern de miercuri, amanata pentru ora 19,00, a reprezentat "o incalcare a actului aditional al protocolului de guvernare semnat in coalitie".



"Am vazut in aceasta dimineata, in sedinta de guvern, desi luni in cadrul sedintei de coalitie am convenit impreuna cu partenerii nostri de guvernare ca vom continua discutiile si pe PNDL 3, si pe SIIJ, si pe pensiile speciale si urma ca in urmatoarea sedinta a coalitiei sa venim cu anumite variante,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

